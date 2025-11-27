CAN Maroc 2025 Poule D : le Sénégal termine 1er, la RDC et le Benin qualifiés - adakar.com

CAN Maroc 2025 Poule D : le Sénégal termine 1er, la RDC et le Benin qualifiés
Publié le mardi 30 decembre 2025 | Agence de Presse Africaine

Le Sénégal et la République démocratique du Congo (RDC) ont validé ce mardi 30 décembre leur qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), qui se joue au Maroc.



Les Lions de la Teranga, réduits à dix après l’expulsion de Kalidou Coulibaly, se sont imposés par 3-0 face au Benin, mardi soir au Grand Stade de Tanger, en match de la dernière journée du Groupe D, alors que la RDC a pris le dessus sur le Botswana par 3-0 au Stade El Madina de Rabat.



Avec cette victoire, les Lions du Sénégal confirment leur première place dans le groupe D, suivis de la RDC et du Benin, qualifié aussi aux huitièmes de finale. Le Botswana avec 0 point est éliminée.



Les Lions de la Téranga seront opposés en huitièmes de finale à l’un des meilleurs troisièmes de groupe, tandis que le Bénin affrontera l’Egypte et la RDC jouera contre l’Algérie.



Le Sénégal et la RDC rejoignent ainsi aux huitièmes de finale l’Egypte, le Maroc, le Nigeria, l’Algérie, la Tunisie, l’Afrique du Sud et le Mali. Le Benin et la Tanzanie se sont qualifiés en tant que meilleurs troisièmes.



La compétition se poursuit mercredi 31 décembre avec des rencontres opposant, dans le Groupe E, la Guinée équatoriale à l’Algérie. Déjà assurée de terminer en tête du groupe avec six points, après ses victoires face au Soudan (3-0) et au Burkina Faso (1-0), l’Algérie affrontera la Guinée équatoriale à 17 h au Stade Moulay El Hassan de Rabat. Battue lors de ses deux premières sorties face au Burkina Faso (1-2) et au Soudan (0-1), la sélection équato-guinéenne est officiellement éliminée et jouera pour l’honneur avant de quitter le Maroc.



Dans l’autre rencontre du groupe, programmée à 17 h au Stade Mohammed V de Casablanca, le Soudan affronte le Burkina Faso . Les deux équipes comptent trois points chacune et se disputent la deuxième place qualificative.



Dans le groupe F, au Grand Stade de Marrakech, la Côte d’Ivoire défiera le Gabon à 20 h. Pour les Éléphants, leaders du groupe avec 4 points, un match nul suffirait pour se qualifier, mais les Ivoiriens chercheront la victoire pour terminer premiers du groupe. En revanche, le Gabon est déjà éliminé, après deux défaites consécutives face au Cameroun (0-1) et au Mozambique (2-3).



L’autre affiche du groupe opposera le Cameroun au Mozambique à 20 h au stade Adrar d’Agadir. Victorieux du Gabon puis accroché par la Côte d’Ivoire, les Lions Indomptables (4 points) sont en position favorable, mais devront éviter tout faux pas face à un Mozambique encore en course pour une qualification directe ou parmi les meilleurs troisièmes.



Les matchs des huitièmes de finale seront disputés du 3 au 6 janvier. Le Maroc jouera contre la Tanzanie le dimanche 4 janvier, la Tunisie contre le Mali le samedi 3 janvier et l’Egypte contre le Benin le lundi 5 janvier.



La finale de la CAN est prévue le 18 janvier au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.