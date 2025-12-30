CAN 2025: Ibrahim Mbaye, un joyau à faire briller et à couver pour le Sénégal - adakar.com

Ibrahim Mbaye, un joyau à faire briller et à couver pour le Sénégal

À 17 ans à peine, Ibrahim Mbaye a fait sensation avec une rentrée déterminante lors de Sénégal-RDC samedi 27 décembre. Si tout le Sénégal s’enthousiasme pour ce phénomène déjà auréolé de titres avec le PSG, son sélectionneur et ses aînés, eux, prônent la tempérance : ce joyau doit être accompagné et protégé pour mieux le faire briller avec les Lions.



Samedi dernier, sous les projecteurs de Tanger, Ibrahim Mbaye, 17 ans, n’a eu besoin que de quelques minutes pour figer son nom dans les mémoires. Contre la RDC, il ne s’est pas contenté de fouler la pelouse pour son deuxième match à la CAN : il a changé le visage de la rencontre, semant la panique dans la défense adverse et rappelant qu’avec lui, tout va très vite.



Krépin Diatta, lui-même révélation à 19 ans à la CAN 2019, ne cachait pas son admiration quelques minutes après le duel entre Lions et Léopards : « Moi, à 17 ans, j'étais encore au centre de formation. J'avais mes qualités, certes, mais je ne pensais pas une seconde disputer une CAN à cet âge. Ce que fait Mbaye est impressionnant. C'est très impressionnant. »