CAN Maroc 2025 : le Maroc s’impose face aux Comores en match d’ouverture (2-0) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN Maroc 2025 : le Maroc s’impose face aux Comores en match d’ouverture (2-0) Publié le lundi 22 decembre 2025 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Coupe d`Afrique des Nations

Tweet

La 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 a officiellement démarré ce dimanche avec une affiche inaugurale très attendue opposant le Maroc, pays hôte, aux Comores. Devant un public acquis à sa cause, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, les Lions de l’Atlas ont parfaitement lancé leur tournoi en s’imposant sur le score de 2 buts à 0.



Après une première période disputée mais fermée, marquée par une bonne organisation défensive des Comores, le Maroc a su hausser son niveau de jeu au retour des vestiaires. Plus entreprenants et plus précis dans les transmissions, les hommes de Walid Regragui ont fini par faire la différence à l’heure de jeu.



À la 55e minute, Brahim Díaz ouvre le score d’une action inspirée, récompensant la domination marocaine. Ce but libère les Lions de l’Atlas, qui prennent définitivement le contrôle de la rencontre. Les Comores, courageux mais en manque de solutions offensives, peinent à revenir dans la partie.



À la 74e minute, Ayoub El Kaabi scelle le sort du match en inscrivant le deuxième but marocain, plongeant le stade dans une immense ferveur. Solide défensivement et efficace dans les moments clés, le Maroc gère sereinement la fin de la rencontre.



Grâce à ce succès, le pays hôte démarre idéalement sa CAN et envoie un signal fort à ses concurrents. Les Comores, malgré la défaite, ont montré de l’engagement et tenteront de se relancer lors de leur prochaine sortie.



La CAN Maroc 2025 est désormais lancée, promettant déjà une compétition riche en émotions et en spectacle.



Cyprien K.

Commentaires



