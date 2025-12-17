Santé : Healthy Heart Africa élargit son combat aux maladies rénales chroniques - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Santé : Healthy Heart Africa élargit son combat aux maladies rénales chroniques Publié le samedi 20 decembre 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Santé : la couverture maladie franchit un cap décisif

Tweet

Le programme Healthy Heart Africa (HHA) franchit une nouvelle étape au Sénégal. Déployée par le groupe pharmaceutique AstraZeneca en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et l’ONG PATH, l’initiative intègre désormais la prévention et la prise en charge des maladies rénales chroniques (MRC), a annoncé vendredi 19 décembre 2025 un communiqué officiel.



Cette extension répond à la montée préoccupante des maladies non transmissibles, notamment l’hypertension et le diabète, principaux facteurs de risque des atteintes rénales. Selon l’enquête STEPS 2024, la maladie rénale chronique touche 4,3 % de la population sénégalaise, tandis que l’hypertension concerne 24,5 % des adultes et le diabète 4,2 %.



Concrètement, le programme prévoit l’intégration du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des MRC dans les soins de santé primaires, à commencer par le district sanitaire de Guédiawaye, en périphérie de Dakar. L’objectif est clair : détecter plus tôt, suivre durablement et réduire les complications graves, notamment l’insuffisance rénale et la mortalité prématurée.



Cité dans le communiqué, le ministre de la Santé, Dr Ibrahim Sy, a salué une initiative qui « intervient à un moment crucial », alors que de nombreux patients sont encore diagnostiqués à un stade avancé. Il y voit une traduction concrète de l’engagement de l’État à garantir des soins équitables et de qualité, au plus près des communautés.



Lancé au Kenya en 2014, Healthy Heart Africa est aujourd’hui actif dans neuf pays africains. Le programme revendique plus de 77 millions de dépistages de l’hypertension, la formation de près de 11 900 agents de santé et l’implication de 1 600 établissements de santé sur le continent.



Au Sénégal, où HHA est opérationnel depuis 2021, cette nouvelle phase devrait renforcer la sensibilisation, améliorer la coordination entre structures sanitaires et agents communautaires, et appuyer l’élaboration de lignes directrices nationales sur les maladies rénales chroniques. Une approche intégrée, selon ses promoteurs, pour bâtir un système de soins primaires plus résilient face au défi grandissant des maladies non transmissibles.





KM