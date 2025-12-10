Sport «La CAN n’est pas une compétition secondaire», les vérités d’Habib Bèye, entraîneur sénégalais de Rennes
Publié le vendredi 19 decembre 2025 | RFI
|
© aDakar.com par DF
Conférence de presse d`Afrivac à la veille d`un match de Gala à Dakar
Dakar, le 16 décembre 2016 - Les joueurs de football de la Génération 2002 vont jouer un match de Gala avec les amis de Nicolas Anelka pour soutenir la Fondation Afrivac, une fondation qui oeuvre pour une plus grande couverture vaccinale en Afrique. L`icône du football argentin Diego Maradona participera au match. En plus du match, plusieurs autres manifestations vont se dérouler. Photo: Habib Bèye, ancien international sénégalais