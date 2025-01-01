Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Afrique de l’Ouest et Sahel: alerte la fragilité croissante (ONU)
Publié le vendredi 19 decembre 2025  |  Agence de Presse Africaine
La
© Autre presse par DR
La CEDEAO
Comment


La Représentante spéciale adjointe a réaffirmé l’engagement d’UNOWAS à soutenir les États et les organisations régionales, en particulier la Cédéao et l’Union africaine, saluant les efforts visant à opérationnaliser la force régionale de lutte contre le terrorisme et appelant à un financement prévisible conformément à la résolution 2719 du Conseil de sécurité.

Abordant les questions transversales, Mme Freeman a reconnu des progrès dans la mise en œuvre des résolutions sur les femmes et les jeunes, tout en regrettant leur sous-représentation dans les processus décisionnels.

Elle a conclu en assurant que, malgré un contexte régional complexe, UNOWAS demeure « un acteur de confiance et un facilitateur du dialogue », engagé à promouvoir une paix et une stabilité durables en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

