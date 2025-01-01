Afrique de l’Ouest et Sahel: alerte la fragilité croissante (ONU) - adakar.com

Afrique de l'Ouest et Sahel: alerte la fragilité croissante (ONU) Publié le vendredi 19 decembre 2025 | Agence de Presse Africaine

La Représentante spéciale adjointe a réaffirmé l’engagement d’UNOWAS à soutenir les États et les organisations régionales, en particulier la Cédéao et l’Union africaine, saluant les efforts visant à opérationnaliser la force régionale de lutte contre le terrorisme et appelant à un financement prévisible conformément à la résolution 2719 du Conseil de sécurité.



Abordant les questions transversales, Mme Freeman a reconnu des progrès dans la mise en œuvre des résolutions sur les femmes et les jeunes, tout en regrettant leur sous-représentation dans les processus décisionnels.



Elle a conclu en assurant que, malgré un contexte régional complexe, UNOWAS demeure « un acteur de confiance et un facilitateur du dialogue », engagé à promouvoir une paix et une stabilité durables en Afrique de l’Ouest et au Sahel.



