Sénégal : décès de six orpailleurs dans un éboulement au sud-est (média)

DAKAR, (Xinhua) -- Six orpailleurs ont trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessés dans un éboulement survenu mercredi à l'aube à Karakhéna, dans la région de Kédougou (sud-est du Sénégal), a rapporté mercredi l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Citant le chef du village de Karakhéna, Bourayama Keïta, l'APS précise avoir été informé "aux environs de 2 heures du matin" de la mort des six orpailleurs, ajoutant que deux autres personnes ont été gravement blessées.



Le médecin Baba Camara, chef du district sanitaire de Saraya (région de Kédougou), a confirmé le décès des six orpailleurs.



Selon M. Keïta, des orpailleurs travaillaient sans l'autorisation requise sur le site où s'est produit l'éboulement. Il a ajouté que le site appartient à Afrigold, une compagnie minière.



Les services de sécurité de la région de Kédougou procèdent régulièrement au démantèlement de sites d'orpaillage clandestins, où opèrent des Sénégalais ainsi que des ressortissants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.



