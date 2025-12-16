Sénégal : les transferts d’argent de la diaspora atteignent 2.211 milliards de FCFA en 2024 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : les transferts d’argent de la diaspora atteignent 2.211 milliards de FCFA en 2024 Publié le mercredi 17 decembre 2025 | Xinhua

© AFP par ISSOUF SANOGO

Avec l`élection de Faye au Sénégal, le franc CFA un peu plus menacé

Tweet

DAKAR, (Xinhua) -- Les transferts d'argent envoyés par les Sénégalais résidant à l'étranger ont atteint 2.211 milliards de francs CFA (3,8 milliards de dollars) en 2024, soit une progression significative par rapport à 1.600 milliards de FCFA en 2023, a rapporté l'Agence de presse sénégalaise (APS) citant les dernières statistiques publiées mercredi par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).



Ces flux financiers représentent environ 12% du PIB du Sénégal, soulignant l'importance croissante des envois de fonds de la diaspora pour l'économie nationale.



La BCEAO note que ces transferts sont désormais une source de devises supérieure à l'aide publique au développement reçue par le pays et rivalisent avec certains secteurs traditionnels d'exportation.



Dans ce contexte, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé l'importance stratégique de la diaspora sénégalaise, la qualifiant d'"or financier" pour l'économie nationale et appelant à renforcer son rôle dans le financement du développement économique.



Par ailleurs, la troisième opération d'Appel public à l'épargne (APE) lancée en septembre 2025, qui a fortement mobilisé les Sénégalais de la diaspora, a permis à l'Etat de réunir 450 milliards de FCFA (contre un objectif initial de 300 milliards), confirmant l'appétit des expatriés pour les "diaspora bonds" et autres instruments de financement national.



Fin