BRVM : le Sénégal lance deux emprunts obligataires à Abidjan et à Dakar Publié le mardi 16 decembre 2025

© Autre presse par DR

BRVM : le Sénégal lance deux emprunts obligataires à Abidjan et à Dakar

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a accueilli les 09 et 12 Décembre 2025, respectivement à son siège à Abidjan et à Dakar via son Antenne Régionale, les cérémonies officielles de premières cotations du deuxième et du troisième emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne (APE) émis par l’État du Sénégal en 2025. Ces événements marquent une nouvelle étape dans la stratégie de mobilisation de ressources du pays ainsi que dans le renforcement de l’attractivité du marché financier régional.



Ces 2 événements se sont tenus respectivement au siège de la BRVM à Abidjan et au Noom Hôtel de Dakar, en présence des acteurs du Marché Financier Régional, de partenaires techniques et financiers, de Société Générale Sénégal, co arrangeur de l’opération, et de Société Générale Capital Securities West Africa (SGCSWA), co chef de file de l’opération.





Il convient de relever le caractère « citoyen et innovant » de ces emprunt obligataires qui a permis de mobiliser à la fois des investisseurs locaux, régionaux et internationaux (provenant de Plus de 50 pays). Au terme de ces opérations qui ont été sursouscrites à hauteur de 121% pour l’APE 2 (364 Milliards mobilisés pour 300 Milliards recherchés) et de 150% pour l’APE 3(454 Milliards mobilisés pour 300 Milliards recherchés), la prise ferme globale de Société Générale a été largement dépassée.



Ces deux obligations offrent des conditions attractives et garantissent un placement sûr, porté par la signature souveraine du Sénégal. Leur cotation permettra d’assurer une liquidité optimale sur le marché secondaire et d’élargir les opportunités d’investissement pour les acteurs financiers régionaux et internationaux.





Intervenant lors de la cérémonie, Dr AMENOUNVE Edoh Kossi, Directeur Général de la BRVM a salué la confiance renouvelée de l’État du Sénégal dans le marché financier régional, soulignant que ces deux cotations illustrent « la capacité de la BRVM à accompagner les États membres dans la mobilisation de ressources compétitives pour leurs plans de développement ». Il a également rappelé que le marché obligataire demeure l’un des segments les plus dynamiques de la BRVM, porté par des émissions régulières des États de l’Union et un intérêt croissant des investisseurs institutionnels.





Pour sa part, Jean-Charles KWAO, Directeur Général de Société Générale Capital Securities West Africa a souligné que « la réussite de ces deux placements confirme l’appétit des investisseurs pour la signature du Sénégal et illustre la capacité de SGCSWA à structurer et piloter des opérations d’envergure au service du financement public dans la zone UEMOA. » Il a également rappelé la mobilisation d’un consortium de partenaires régionaux afin d’assurer la couverture optimale des montants recherchés et la fluidité du processus de placement.





Les cérémonies se sont achevées par les traditionnelles sonneries d’ouverture de la séance de cotation, symbolisant l’entrée officielle des deux emprunts sur le marché secondaire.





