News Politique Article Politique Sénégal : le taux d’électrification national dépasse 84% en 2024 (ministère) Publié le mardi 16 decembre 2025 | Xinhua

La Société nationale d`électricité du Sénégal (Senelec)

DAKAR, (Xinhua) -- Le taux d'électrification du Sénégal est passé de 69,6% en 2018 à plus de 84,6% en 2024, a annoncé mardi Oumou Khaïry Diop, secrétaire permanente auprès du ministre sénégalais de l'Energie, du Pétrole et des Mines.



"A ce jour, le taux d'électrification national est passé de 69,6% en 2018 à plus de 84,6% en 2024. En milieu rural, il dépasse désormais 69,84%", a-t-elle précisé à Dakar, ajoutant que le secteur énergétique s'était fixé pour objectif d'atteindre 40% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030.



Mme Diop s'exprimait lors de la cérémonie consacrée à la composante "Genre et énergie" du Programme d'appui au développement de l'électrification rurale et de l'accès universel (PADERAU), mis en œuvre dans plusieurs régions du Sénégal.



Financé par l'Union européenne et l'Etat du Sénégal, ce programme affiche à ce stade des résultats "probants", fruits "d'un engagement constant de l'Etat du Sénégal et de ses partenaires", a-t-elle souligné.



