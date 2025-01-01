Le Sénégal se voit attribuer le poste de président de la Commission de la CEDEAO (ministère)

DAKAR, (Xinhua) -- Le Sénégal s'est vu attribuer le poste de président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030, a annoncé dimanche le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.
Selon un communiqué du ministère, cette décision a été prise lors de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le même jour à Abuja, au Nigeria. Le texte précise que cette attribution constitue une première pour le Sénégal au sein de l'organisation régionale.
Créée en 1975, la CEDEAO compte actuellement douze Etats membres, à savoir le Bénin, le Togo, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone et le Sénégal. En janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté l'organisation.