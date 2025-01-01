Le Sénégal se voit attribuer le poste de président de la Commission de la CEDEAO (ministère) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Sénégal se voit attribuer le poste de président de la Commission de la CEDEAO (ministère) Publié le mardi 16 decembre 2025 | Xinhua

© Autre presse par DR

La CEDEAO

Tweet

DAKAR, (Xinhua) -- Le Sénégal s'est vu attribuer le poste de président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030, a annoncé dimanche le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.



Selon un communiqué du ministère, cette décision a été prise lors de la 68e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenue le même jour à Abuja, au Nigeria. Le texte précise que cette attribution constitue une première pour le Sénégal au sein de l'organisation régionale.



Créée en 1975, la CEDEAO compte actuellement douze Etats membres, à savoir le Bénin, le Togo, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone et le Sénégal. En janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté l'organisation.



Fin