UA 2027 : la CEDEAO adoube John Dramani Mahama comme candidat unique de l’Afrique de l’Ouest - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique UA 2027 : la CEDEAO adoube John Dramani Mahama comme candidat unique de l’Afrique de l’Ouest Publié le vendredi 12 decembre 2025 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le candidat d`opposition ghanéen John Dramani Mahama

Tweet

La candidature du président ghanéen John Dramani Mahama à la présidence tournante de l’Union africaine (UA) en 2027 a été officiellement approuvée jeudi 11 décembre 2025 par le Conseil des ministres de la CEDEAO, réuni à Abuja au Nigeria. Une décision saluée vendredi 12 décembre 2025 par Accra comme un geste fort d’unité régionale.



En effet, réunis en session ordinaire, les ministres des Affaires étrangères et responsables gouvernementaux ouest-africains ont validé « à l’unanimité » la candidature du chef de l’État ghanéen.

Selon un communiqué relayé par la diplomatie ghanéenne, Mahama devient ainsi le seul candidat de la CEDEAO pour assumer la présidence de l’UA lorsque le tour reviendra à l’Afrique de l’Ouest en 2027.



Une « Déclaration de soutien » sera soumise à l’approbation des chefs d’État lors du sommet de dimanche.



Le document adopté à Abuja souligne la place stratégique d’Accra dans l’architecture régionale. « La République du Ghana est un important État membre de la CEDEAO et contribue à son rayonnement international », indique la recommandation. Les États membres réaffirment leur volonté de défendre solidairement leurs candidatures dans les organisations internationales, « afin de promouvoir et protéger les intérêts de la CEDEAO ».



Le ministre ghanéen des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude vendredi, saluant une décision qui honore « le président panafricain John Dramani Mahama » et précisant que « le Ghana continuera à rendre l’Afrique fière ».



La présidence de l’Union africaine suit un principe de rotation régionale. Ainsi, en 2025, elle est assurée par João Lourenço (Angola)., en 2026, le fauteuil doit revenir à Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), et en 2027, l’Afrique de l’Ouest en récupérera la charge . Ce qui ouvre la voie à John Dramani Mahama, fort du soutien total de la CEDEAO.



KM