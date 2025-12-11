Extraditions : Dakar suspend tout renvoi vers la France et exige la réciprocité - adakar.com

Extraditions : Dakar suspend tout renvoi vers la France et exige la réciprocité Publié le vendredi 12 decembre 2025 | aDakar.com

La ministre sénégalaise de la Justice, Yassine Fal

Le Sénégal durcit sa position vis-à-vis de Paris. La ministre sénégalaise de la Justice, Yassine Fall, a annoncé jeudi 11 décembre 2025 la suspension de toutes les extraditions vers la France, dénonçant le refus des autorités françaises de renvoyer deux ressortissants sénégalais réclamés par Dakar. La déclaration a été faite à l’Assemblée nationale, lors de l’examen du budget de son ministère.



« Nous avons deux Sénégalais en France que ce pays n’a pas renvoyés. Le Sénégal a donné toutes les justifications et continue de demander leur extradition », a souligné la ministre. Les personnes concernées sont le journaliste Madiambal Diagne et l’homme d’affaires Doro Gaye, tous deux sous le coup de demandes officielles émanant de Dakar.



Selon Mme Fall, douze ressortissants sont actuellement visés par des demandes d’extradition déposées par la France auprès du Sénégal. Elle assure que ceux suspectés de crimes sont bien arrêtés, mais désormais aucun ne sera renvoyé tant que Paris ne respectera pas le principe de réciprocité. « Nous ne pouvons continuer à honorer nos engagements sans retour équivalent », a-t-elle insisté.



Cette décision intervient alors qu’une convention d’extradition entre le Sénégal et la France, signée à Paris le 7 septembre 2021 et approuvée par les autorités françaises le 2 juin 2023, encadre juridiquement les procédures bilatérales en matière pénale.



Le geste de Dakar met en lumière les frictions croissantes dans la coopération judiciaire entre les deux pays, et pose la question de l’avenir de ce partenariat, pourtant consolidé sur le plan juridique. Reste à savoir si Paris répondra à la demande de Dakar pour rétablir le mécanisme d’extradition sur une base pleinement réciproque.





