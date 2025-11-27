Santé : implantation percutanée de valve aortique, une première en Afrique de l’Ouest

C’est une première en Afrique de l’Ouest : l’hôpital Principal de Dakar, au Sénégal, a réalisé ses premières implantations percutanées de valve aortique. Une opération qui permet d’éviter une chirurgie à cœur ouvert et jusqu’ici inexistante en Afrique de l’Ouest.vec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff
Deux patients, une femme de 82 ans, et un homme âgé de 70 ans, ont tous deux pu bénéficier de cette première médicale lundi 8 décembre. Une petite prothèse de 22 mm à peine placée via les artères sous anesthésie locale à la place de la valve entre l’aorte et le cœur par microchirurgie, c'est-à-dire sans ouvrir le thorax et faire une opération à cœur ouvert.... suite de l'article sur RFI