Baisse des prix des matériaux : le BTP sénégalais retrouve de l’élan - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Baisse des prix des matériaux : le BTP sénégalais retrouve de l’élan Publié le jeudi 11 decembre 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Baisse des prix des matériaux : le BTP sénégalais retrouve de l’élan

Tweet

Le secteur du Bâtiment et des Travaux publics (BTP) retroiuve de l'élan. Après une longue période marquée par la flambée des coûts et des perturbations dans l’approvisionnement, les prix des matériaux essentiels enregistrent une baisse notable, offrant un nouveau souffle aux chantiers à travers le pays, apprend-t-on ce jeudi 11 décembre 2025.



Cette accalmie sur les marchés permet aux entreprises de relancer des projets ralentis ou gelés, tandis que les maîtres d’ouvrage espèrent une normalisation progressive des délais et des charges. Les professionnels du secteur, durement touchés ces derniers mois, voient dans cette tendance une opportunité de stabilisation et de relance durable.



La baisse des prix intervient dans un contexte où le BTP reste un moteur stratégique de l’économie nationale, tant pour l’emploi que pour les infrastructures structurantes. Les prochains mois seront déterminants pour confirmer ce redressement et consolider la reprise d’activité.





KM