Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Sport
Article
Sport

Sport: quatre athlètes sénégalais qualifiés pour les Mondiaux de Tokyo
Publié le mercredi 3 septembre 2025  |  Agence de Presse Sénégalaise
Sport:
© Autre presse par DR
Sport: quatre athlètes sénégalais qualifiés pour les Mondiaux de Tokyo
Comment


Quatre athlètes sénégalais ont obtenu leur ticket pour les championnats du monde d’athlétisme prévus du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo, au Japon, grâce aux minimas ou leur position au classement mondial.

Louis François Mendy (110m haies) s’est qualifié en obtenant les minima mondiaux, Mamadou Fall Sarr (100m) obtenant son ticket en tant que premier athlète africain de sa catégorie au classement mondial.

Il a réalisé, cette année, un chrono de 10 secondes 3, les minima de qualification étant fixés à 10 secondes.

Saly Sarr (triple saut) et Amath Faye (saut en longueur) se sont qualifiés grâce à leur classement mondial.

Le spécialiste du 400 mètres, Cheikh Tidiane Diouf, demi-finaliste lors des derniers Jeux olympiques de Paris 2024, n’a en revanche pas obtenu son ticket pour s’est pas qualifié pour les prochains championnats mondiaux d’athlétisme.
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment