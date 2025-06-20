Sport: quatre athlètes sénégalais qualifiés pour les Mondiaux de Tokyo - adakar.com

Sport: quatre athlètes sénégalais qualifiés pour les Mondiaux de Tokyo
Publié le mercredi 3 septembre 2025 | Agence de Presse Sénégalaise

Sport: quatre athlètes sénégalais qualifiés pour les Mondiaux de Tokyo

Quatre athlètes sénégalais ont obtenu leur ticket pour les championnats du monde d’athlétisme prévus du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo, au Japon, grâce aux minimas ou leur position au classement mondial.



Louis François Mendy (110m haies) s’est qualifié en obtenant les minima mondiaux, Mamadou Fall Sarr (100m) obtenant son ticket en tant que premier athlète africain de sa catégorie au classement mondial.



Il a réalisé, cette année, un chrono de 10 secondes 3, les minima de qualification étant fixés à 10 secondes.



Saly Sarr (triple saut) et Amath Faye (saut en longueur) se sont qualifiés grâce à leur classement mondial.



Le spécialiste du 400 mètres, Cheikh Tidiane Diouf, demi-finaliste lors des derniers Jeux olympiques de Paris 2024, n’a en revanche pas obtenu son ticket pour s’est pas qualifié pour les prochains championnats mondiaux d’athlétisme.



