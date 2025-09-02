Cedeao : de nouveaux systèmes de certification pour renforcer la qualité des aliments enrichis - adakar.com

La CEDEAO

La Cedeao a approuvé de nouveaux systèmes régionaux de certification (SRC) pour le sel iodé, la farine de blé et les huiles alimentaires enrichies, sous le label de qualité ECOQMARK, rapporte le confrère Apa ce mardi 02 septembre 2025.





La décision a été prise à l’issue d’une réunion du Comité d’évaluation de la conformité (ECOCONF), tenue du 25 au 27 août à Accra par la Direction ghanéenne de l’Industrie, en collaboration avec l’UNICEF. Elle a réuni des représentants des États membres, d’organisations patronales et de défense des consommateurs, ainsi que des institutions spécialisées de la Cédéao.



Selon Lassane Kaboré, directeur de l’industrie, cette initiative permettra de « lutter contre les carences en micronutriments, garantir des produits sûrs et renforcer la compétitivité des industries locales ». L’UNICEF a salué une avancée cruciale pour la lutte contre la malnutrition, particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants.



Ces nouveaux standards s’ajoutent aux certifications déjà établies pour l’eau potable, l’huile de palme, le garri, les noix de cajou, le jus et la mangue séchée, ou encore l’amidon de manioc. Ils visent à harmoniser les normes régionales, protéger la santé publique et accroître la confiance dans les produits ouest-africains sur le marché mondial.

