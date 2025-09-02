Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Paiement dans l’UMOA : 9 nouveaux établissements agréés, portant le total à 20 (Officiel)
Publié le mardi 2 septembre 2025
Le Siège principal de la BCEAO à Dakar
Quelque (9) neuf nouvelles structures ont obtenu leur agrément, portant à 20 le nombre total d’acteurs autorisés dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), a appris Abidjan.net, de sources officielles, ce 2 septembre 2025.

En Côte d’Ivoire, trois nouvelles fintech rejoignent la liste, ce sont, Feexpay SA, Cinetpay Africa SA et Dunya Digital Payment SA CI.

En Guinée-Bissau, c’est Intouch Guinée-Bissau qui obtient son agrément.

Au Sénégal, quatre établissements font leur entrée, à savoir, Samir Money Sénégal SA, Versus Finances Tech-SA, Copay SA, SESA Digital Finance SA et Intouchable Togo vient compléter le tableau.

Avec ces nouvelles autorisations, la dynamique d’inclusion financière et de digitalisation des services de paiement se renforce dans les huits pays de l’UMOA.

R-SEKONGO
