Paiement dans l’UMOA : 9 nouveaux établissements agréés, portant le total à 20 (Officiel)

Quelque (9) neuf nouvelles structures ont obtenu leur agrément, portant à 20 le nombre total d’acteurs autorisés dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), a appris Abidjan.net, de sources officielles, ce 2 septembre 2025.
En Côte d’Ivoire, trois nouvelles fintech rejoignent la liste, ce sont, Feexpay SA, Cinetpay Africa SA et Dunya Digital Payment SA CI.
En Guinée-Bissau, c’est Intouch Guinée-Bissau qui obtient son agrément.
Au Sénégal, quatre établissements font leur entrée, à savoir, Samir Money Sénégal SA, Versus Finances Tech-SA, Copay SA, SESA Digital Finance SA et Intouchable Togo vient compléter le tableau.
Avec ces nouvelles autorisations, la dynamique d’inclusion financière et de digitalisation des services de paiement se renforce dans les huits pays de l’UMOA.