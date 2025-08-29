Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
CHAN 2024 : le Sénégal et le Soudan s’affrontent pour la 3ᵉ place, Maroc–Madagascar en finale
Publié le vendredi 29 aout 2025  |  aDakar.com
Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 aborde son dernier virage avec la petite finale Sénégal–Soudan, ce vendredi 29 août 2025, au Stade national Mandela de Kampala.
Éliminé en demi-finale aux tirs au but par le Maroc (1-1, 3-5), le Sénégal, tenant du titre, tentera de décrocher une place sur le podium pour effacer sa déception. En face, le Soudan, battu par Madagascar (1-0 après prolongation), veut également conclure sa campagne sur une note positive.

La grande finale se jouera demain, samedi 30 août, à Nairobi. Elle opposera le Maroc, double tenant du titre, à Madagascar, surprenant finaliste pour la première fois de son histoire. Les Lions de l’Atlas visent un troisième sacre, tandis que les Malgaches rêvent d’un exploit historique : devenir la première nation insulaire à remporter le CHAN.

KM
