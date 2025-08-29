CHAN 2024 : le Sénégal et le Soudan s’affrontent pour la 3ᵉ place, Maroc–Madagascar en finale - adakar.com

News Sport Article Sport CHAN 2024 : le Sénégal et le Soudan s’affrontent pour la 3ᵉ place, Maroc–Madagascar en finale Publié le vendredi 29 aout 2025 | aDakar.com

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024 aborde son dernier virage avec la petite finale Sénégal–Soudan, ce vendredi 29 août 2025, au Stade national Mandela de Kampala.

Éliminé en demi-finale aux tirs au but par le Maroc (1-1, 3-5), le Sénégal, tenant du titre, tentera de décrocher une place sur le podium pour effacer sa déception. En face, le Soudan, battu par Madagascar (1-0 après prolongation), veut également conclure sa campagne sur une note positive.



La grande finale se jouera demain, samedi 30 août, à Nairobi. Elle opposera le Maroc, double tenant du titre, à Madagascar, surprenant finaliste pour la première fois de son histoire. Les Lions de l’Atlas visent un troisième sacre, tandis que les Malgaches rêvent d’un exploit historique : devenir la première nation insulaire à remporter le CHAN.



