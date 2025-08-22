Dakar accueille la 19e édition du Forum africain des systèmes alimentaires, à partir du 31 août - adakar.com

Dakar, (APS) – Le Sénégal va abriter, du 31 août au 5 septembre 2025, la 19e édition du Forum des systèmes alimentaires africains (AFSF), reconnu comme la première plateforme mondiale en matière de politiques, de savoirs et d’investissements liés aux systèmes alimentaires africains.



Ce forum qui se déroulera au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, sera axé sur les priorités du continent en matière de systèmes alimentaires, en lien avec le nouveau Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) 2026–2035, lit-on sur le site internet du Forum visité par l’APS.



Il s’agira d’aborder les politiques nationales, les investissements, le développement des entreprises agroalimentaires, les connaissances et les feuilles de route.



Sous le leadership du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, l’édition 2025 du sommet annuel de l’AFSF va porter sur le thème “La jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires”.



La rencontre va réunir environ 6000 acteurs du secteur agroalimentaire, avec une attention particulière accordée aux jeunes, afin d’échanger des leçons, de nouer des partenariats et de passer à l’action pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires du continent, selon les organisateurs.



Ils font valoir que le continent africain est perçu comme “une terre d’opportunités” pour le développement des systèmes agroalimentaires et un “pôle d’investissement attractif”.



“Continent le plus jeune et à la croissance démographique la plus rapide, l’Afrique détient 60 % des terres arables non cultivées de la planète, des ressources en eaux abondantes, un marché dynamique et une population qui atteindra 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050, dont une majorité de jeunes”, souligne le site Internet dédié à ce forum.



“Cette situation offre un immense potentiel pour transformer les systèmes agroalimentaires, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et créer des emplois et de la richesse pour tous”, peut-on lire.



Les organisateurs déplorent que “malgré ces atouts, un tiers des Africains subsahariens souffre encore de la faim”, la production alimentaire actuelle restant “bien en deçà des besoins”, ce qui contribue à aggraver la migration, l’insécurité et l’instabilité politique.



Il en résulte que le continent “importe plus qu’il n’exporte, dépensant au moins 70 milliards de dollars américains par an en devises rares pour ses importations alimentaires”.



Au regard de l’enjeu représenté par la problématique de l’insertion des jeunes, franges de la population active du continent qui devrait atteindre 375 millions d’ici 2030, les chaînes de valeur des systèmes agroalimentaires offrent un “réservoir d’opportunités”, indiquent les organisateurs.



Le leadership, la créativité et l’ouverture à l’innovation et aux nouvelles technologies dont font preuve les jeunes sont “essentiels” pour surmonter les défis de la sécurité alimentaire, de la durabilité et de la résilience face au changement climatique, indiquent les experts de l’AFSF.



Ils jugent qu’il est “impératif que les pays africains placent les jeunes au cœur des processus décisionnels et soutiennent leurs initiatives et entreprises”.



Le programme de ce sommet co-organisé avec le gouvernement sénégalais est élaboré par le Groupe des partenaires de l’AFSF, qui regroupe 36 acteurs majeurs du secteur agroalimentaire africain, “unis pour placer les agriculteurs et les jeunes au cœur de la transformation”.



Un dîner de gala officiel et la cérémonie du Prix africain de l’alimentation sont prévus au cours de ce Forum, parrainé par l’ancien président de la République de Tanzanie, Jakaya Kikwete.



Ce prix prestigieux célèbre des individus ou institutions ayant transformé l’agriculture africaine d’un mode de survie en une activité prospère.



Il mettra en lumière des initiatives audacieuses et des innovations techniques reproductibles à l’échelle du continent, conclut la source.



