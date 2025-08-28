Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
À Paris, la France et le Sénégal affichent leur volonté de «renouveler» leur relation
Publié le jeudi 28 aout 2025  |  RFI
En déplacement à Paris mercredi 27 août, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a convenu avec lui de la nécessité de « renouveler » et de « renforcer » la relation entre la France et le Sénégal. Il a ensuite pris part aux Rencontres des entrepreneurs de France, où il a voulu convaincre les patrons français de réinvestir dans son pays.

En visite officielle en France, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu dans la matinée du mercredi 27 août à l'Élysée par Emmanuel Macron pour un petit-déjeuner de travail à l'issue duquel Dakar et Paris ont affiché leur volonté de « renouveler » et de « renforcer » leur relation. Alors que le président sénégalais a qualifié de « chaleureux » l'accueil de son homologue, le chef de l'État français a évoqué lui « un excellent entretien ». ... suite de l'article sur RFI

