Assemblée nationale : Ousmane Diagne réplique et défend ses réformes judiciaires
Publié le mercredi 27 aout 2025  |  Senogo
Le
© Autre presse par DR
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne.
Comment


Face aux critiques de l’opposition, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a défendu les réformes engagées par son département. Interpellé sur les difficultés d’accès au casier judiciaire, il a annoncé une innovation majeure : la création d’un Centre national du casier judiciaire.

« Ce centre sera dirigé par un magistrat et permettra à tout citoyen d’obtenir son document depuis la juridiction la plus proche », a précisé le Garde des Sceaux. Il a ajouté que le projet visait la dématérialisation totale du système, afin de rendre possible l’obtention du casier judiciaire « en un clic ». (APS). ... suite de l'article sur Autre presse

