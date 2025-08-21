Assemblée nationale : Ousmane Diagne réplique et défend ses réformes judiciaires

Face aux critiques de l’opposition, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a défendu les réformes engagées par son département. Interpellé sur les difficultés d’accès au casier judiciaire, il a annoncé une innovation majeure : la création d’un Centre national du casier judiciaire.
« Ce centre sera dirigé par un magistrat et permettra à tout citoyen d’obtenir son document depuis la juridiction la plus proche », a précisé le Garde des Sceaux. Il a ajouté que le projet visait la dématérialisation totale du système, afin de rendre possible l’obtention du casier judiciaire « en un clic ». (APS).... suite de l'article sur Autre presse