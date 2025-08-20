Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Barthélémy Dias s’adresse aux Sénégalais avant le vote de son successeur à la mairie
Publié le lundi 25 aout 2025  |  Senogo
Le maire de Dakar, Barthélémy Dias
Barthélémy Dias s’est adressé aux Sénégalais avant le vote qui désignera son successeur à la mairie de Dakar. Cette intervention survient alors que ses dossiers judiciaires connaissent de nouveaux développements.

Contexte judiciaire et politique
L’allocution de Barthélémy Dias intervient dans un contexte particulier, marqué par l’évolution de ses démêlés judiciaires. Le vote pour son remplacement à la tête de la mairie de Dakar est imminent. La Cour d’appel de Dakar s’est déjà prononcée sur sa révocation suite à une demande de Bayna Guèye, un militant du parti Pastef. ... suite de l'article sur Autre presse

