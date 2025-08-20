Barthélémy Dias s’adresse aux Sénégalais avant le vote de son successeur à la mairie - adakar.com

Barthélémy Dias s'adresse aux Sénégalais avant le vote de son successeur à la mairie Publié le lundi 25 aout 2025 | Senogo

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias

Barthélémy Dias s’est adressé aux Sénégalais avant le vote qui désignera son successeur à la mairie de Dakar. Cette intervention survient alors que ses dossiers judiciaires connaissent de nouveaux développements.



Contexte judiciaire et politique

L’allocution de Barthélémy Dias intervient dans un contexte particulier, marqué par l’évolution de ses démêlés judiciaires. Le vote pour son remplacement à la tête de la mairie de Dakar est imminent. La Cour d’appel de Dakar s’est déjà prononcée sur sa révocation suite à une demande de Bayna Guèye, un militant du parti Pastef.