Ziguinchor : Drame familial à Kantène, un père se donne la mort avec ses deux enfants après une demande de divorce Publié le lundi 25 aout 2025 | Agence de Presse Africaine

Un père de famille s’est donné la mort par immolation avec ses deux enfants à Kantène, commune de Niaguiss, près de Ziguinchor, ce dimanche 24 août 2025. Le drame fait suite à une demande de divorce de son épouse.



Une issue fatale à une dispute familiale

Alertés par les cris et la fumée, les voisins ont tenté de secourir la famille prisonnière des flammes. Malgré leur intervention rapide, le père et l’un des enfants ont succombé à leurs brûlures. Le second enfant, grièvement brûlé, est hospitalisé en soins intensifs au centre hospitalier régional de Ziguinchor.