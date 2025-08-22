Sénégal : les forces armées libèrent le bac de Sandiniéry - adakar.com

Sénégal : les forces armées libèrent le bac de Sandiniéry

Resté inaccessible pendant un mois, la voie de passage bloquée par un camion, le bac de Sandiniéry, dans la région de Sédhiou, a été dégagé grâce à l’intervention du génie militaire et des sapeurs pompiers sénégalais.



Les forces armées sénégalaises ont annoncé, ce jeudi 21 août, avoir réussi à dégager un camion tombé et immergé depuis 28 jours, obstruant le passage du bac à Sandiniéry, dans la région de Sédhiou (sud).



L’opération a mobilisé les personnels des services du matériel et du génie militaire, des plongeurs de la Marine nationale ainsi que des éléments des Sapeurs-pompiers de Sédhiou. Leur intervention combinée a permis de libérer la voie d’eau et de rétablir la circulation au niveau du bac.



Selon les forces armées sénégalaises, cette action illustre l’engagement conjoint des différentes composantes militaires et de secours pour répondre aux besoins urgents des populations dans les zones enclavées.



