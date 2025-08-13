Sanction américaine contre le juge Mame Mandiaye Niang : Ousmane Sonko salue la position ferme du président Diomaye Faye - adakar.com

Sanction américaine contre le juge Mame Mandiaye Niang : Ousmane Sonko salue la position ferme du président Diomaye Faye Publié le jeudi 21 aout 2025

Le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé ses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour sa « position ferme » en soutien à la Cour pénale internationale (CPI) et au juge sénégalais Mame Mandiaye Niang, visé par des sanctions américaines.



Dans une publication sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a exprimé son « soutien personnel, total et indéfectible » à l’endroit du magistrat, rappelant avoir pu constater son engagement en faveur des principes de justice lors d’une rencontre à Dakar.



Le chef du gouvernement a par ailleurs assuré que l’État du Sénégal se tiendra résolument aux côtés de son compatriote pour faire face à ce qu’il qualifie de « mesures injustes et infondées » prises par les États-Unis.



Contexte des sanctions

Washington a annoncé des sanctions contre quatre magistrats de la CPI, les accusant d’« actions dirigées contre des alliés des États-Unis ». Parmi eux figure Mame Mandiaye Niang, élu en 2021 comme juge à la Cour pour un mandat de neuf ans. Ces sanctions, qui prévoient notamment le gel d’avoirs et des restrictions de déplacement, ont suscité de vives réactions à l’international.