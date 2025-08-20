Sénégal: le FMI en visite de travail suite aux questions soulevées autour de la «dette cachée» - adakar.com

Sénégal: le FMI en visite de travail suite aux questions soulevées autour de la «dette cachée» Publié le mercredi 20 aout 2025 | RFI

Le FMI est en visite de travail au Sénégal du 19 au 27 août dans un contexte financier tendu. Une mission technique continuera les discussions entamées avec les autorités sénégalaises. Faire le point sur les mesures engagées pour assainir les finances, et évoquer un nouveau programme d’aides.



Le FMI assure rester pleinement engagé aux côtés du Sénégal. L’institution explique que la mission en cours, du 19 au 27 août, doit permettre de vérifier les mesures prises pour répondre aux inquiétudes liées à la fiabilité des données budgétaires, et de préparer la présentation du dossier de « mauvaise déclaration » devant son conseil d’administration.



Selon le ministère des Finances, les discussions porteront aussi sur l’exécution budgétaire de 2025, la préparation de la Loi de Finances initiale 2026 et les réformes économiques envisagées.