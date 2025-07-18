Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Grand Magal 2025 : 253 interpellations, 65 accidents et plus de 450 consultations médicales
Publié le lundi 18 aout 2025  |  Senogo
Comment


Le 131ᵉ Grand Magal de Touba a mobilisé un dispositif sécuritaire hors norme : 4 606 policiers déployés, épaulés par des caméras de surveillance et des drones. Un arsenal destiné à encadrer les millions de fidèles ayant convergé vers la cité religieuse.

Plus de 250 interpellations

Au total, la Police nationale a procédé à 253 interpellations, dont 95 déférées au parquet. Les opérations de lutte contre le trafic de drogue ont permis la saisie de :

4 kg de chanvre indien ... suite de l'article sur Autre presse

