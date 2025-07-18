Grand Magal 2025 : 253 interpellations, 65 accidents et plus de 450 consultations médicales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Grand Magal 2025 : 253 interpellations, 65 accidents et plus de 450 consultations médicales Publié le lundi 18 aout 2025 | Senogo

© aDakar.com par TAPE Serge

CAN 2023 1/2 finale Côte d’Ivoire vs RD Congo : déploiement des forces de police dans la ville d`Abidjan

Abidjan le 07 Février 2024. Le directeur général de la police nationale a effectué une visite de terrain pour passer en revue le dispositif de sécurisation de la demi-finale entre la Côte d’Ivoire et la République Démocratique du Congo au stade d`Ébimpé. Tweet

Le 131ᵉ Grand Magal de Touba a mobilisé un dispositif sécuritaire hors norme : 4 606 policiers déployés, épaulés par des caméras de surveillance et des drones. Un arsenal destiné à encadrer les millions de fidèles ayant convergé vers la cité religieuse.



Plus de 250 interpellations



Au total, la Police nationale a procédé à 253 interpellations, dont 95 déférées au parquet. Les opérations de lutte contre le trafic de drogue ont permis la saisie de :



4 kg de chanvre indien