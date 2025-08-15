Sénégal : cap sur l’élimination de l’onchocercose en 2026 - adakar.com

Sénégal : cap sur l'élimination de l'onchocercose en 2026 Publié le lundi 18 aout 2025 | Agence de Presse Africaine

Sénégal : cap sur l’élimination de l’onchocercose en 2026

Après l’arrêt des traitements de masse en 2023, le pays de la Teranga ambitionne désormais d’éradiquer définitivement l’onchocercose, maladie tropicale négligée, pour devenir ainsi le sixième pays au monde à y parvenir et le deuxième en Afrique, après le Niger.



Ils sont des milliers à avoir perdu la vue à cause d’une petite mouche noire bossue. Mais en 2026, l’onchocercose – cette cécité des rivières qui a ravagé des générations – ne sera plus qu’un mauvais souvenir au Sénégal. Après un demi-siècle de combat, le pays s’apprête à rejoindre le cercle très fermé des nations ayant vaincu ce fléau.



« Nous avons arrêté les traitements de masse dès janvier 2023, après la confirmation de l’interruption de la transmission. Nous visons maintenant l’élimination complète d’ici 2026 », a déclaré le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Serigne Mbaye.



Cette réussite place le Sénégal dans le sillage de seulement cinq pays au monde ayant réussi à éliminer cette maladie parasitaire : la Colombie, l’Équateur, le Mexique, le Guatemala et le Niger. L’onchocercose, transmise par la piqûre d’une petite mouche noire bossue appelée simulie, provoque des manifestations cutanées et oculaires graves pouvant conduire à la cécité.



Cette victoire annoncée, célébrée vendredi 15 août lors de la projection du film « Fly Collectors » à Dakar, repose sur une armée de héros méconnus : les « collecteurs de mouches. » Ces volontaires ont traqué pendant des années cet insecte vecteur, responsable d’une maladie parasitaire aux manifestations cutanées et oculaires dévastatrices.



Le rôle crucial des acteurs communautaires

Le film Fly Collectors met en lumière les « collecteurs de simulies », des volontaires communautaires qui capturent les mouches noires pour surveiller la transmission, et les distributeurs de médicaments. « Ces hommes engagés sont les véritables héros de la lutte, car ils ont permis d’atteindre le dernier kilomètre », a insisté Serigne Mbaye.



Dr Daniel Boakye, Conseiller technique principal, Programmes, The END Fund, a lui aussi salué le dévouement des collecteurs.



« Lorsque ma carrière a démarré il y a plus de quarante ans, on pensait qu’il ne serait pas possible de venir à bout de l’onchocercose. Aujourd’hui, le Sénégal est en passe de reconnaître l’élimination de la transmission de la maladie à l’intérieur de ses frontières- un accomplissement monumental. L’inlassable travail et le dévouement des membres de la communauté mis en avant dans le documentaire The Fly Collectors montrent que lorsque nous nous unissons tous autour d’un objectif commun, le succès est au rendez-vous », a-t-il dit.



Cette avancée intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le Sénégal. Le pays vient d’obtenir la certification de l’OMS pour l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique, renforçant sa position de leader dans la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique.



« Nous sommes confiants que le Sénégal, à l’instar de sa récente réussite contre le trachome, pourra bientôt obtenir la certification de l’élimination de l’onchocercose », a affirmé M. Serigne Mbaye.



Le succès sénégalais s’appuie sur une coopération internationale solide. Saeed Hamdan Al Naqbi, ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Sénégal, a rappelé l’engagement de son pays à travers le Fonds « Reaching the Last Mile », lancé en 2017 sous l’impulsion de Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis.



« Depuis 2018, les Émirats Arabes Unis, à travers la Fondation Mohamed Ben Zayed pour l’Humanité, soutiennent activement le Sénégal dans cette lutte », a-t-il déclaré, réaffirmant l’engagement de son pays à poursuivre ce soutien.



Dr Solomon Zewdu, PDG du END Fund, a également souligné le rôle de son organisation philanthropique qui « collabore avec des partenaires tels que Merck, Arise, et d’autres organisations africaines et internationales pour fournir des médicaments et des financements destinés à l’élimination des maladies tropicales négligées. »



L’enjeu de la surveillance post-traitement



Malgré ces avancées remarquables, les autorités sanitaires insistent sur l’importance de maintenir la vigilance. La projection du film intervient au lendemain de la réunion du Comité des experts nationaux et internationaux sur l’onchocercose et la filariose lymphatique, qui a confirmé les bons résultats de la deuxième année de surveillance post-traitement.



« Cette victoire ne doit pas nous conduire à relâcher notre vigilance. Comme le souligne le message du film, il est essentiel de poursuivre la surveillance afin de garantir l’élimination complète », a insisté M. Serigne Mbaye.



L’onchocercose fait partie des cinq maladies tropicales négligées ciblées par les thérapies préventives au Sénégal, et son élimination constituerait un pas de géant vers l’objectif d’une Afrique libérée de ces fléaux sanitaires qui touchent plus d’un milliard de personnes dans le monde.



