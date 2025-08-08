Tennis : Sénégal, médaille d’or en Coupe Davis Groupe III Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tennis : Sénégal, médaille d’or en Coupe Davis Groupe III Afrique Publié le lundi 18 aout 2025 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par DR

Une balle de tennis

Tweet

Le Sénégal a remporté la médaille d’or du Groupe III Afrique à la Coupe Davis 2025 à Harare, se qualifiant ainsi pour les play-offs du Groupe II mondial qui se tiendront début 2026.



Le Sénégal s’est imposé comme la meilleure équipe du tournoi de la Coupe Davis Groupe III Afrique, organisé à Harare, Zimbabwe, du 11 au 16 août 2025. Malgré une défaite face au Nigéria lors de la dernière journée (1-2), les Lions terminent en tête avec 4 points et 9 victoires, devançant la Namibie à la différence de matchs gagnés.



Cette première place leur permet de décrocher la médaille d’or et de se qualifier pour les play-offs du Groupe II mondial, qui auront lieu en début d’année 2026, probablement à Dakar ou dans le pays de leur futur adversaire.



L’équipe sénégalaise, emmenée par le capitaine Yannick Languina et ses joueurs Seydina André, Nicolas Jadoun, Hassimiyou Dieng et Zoheir Fardoun, confirme ainsi son ascension après avoir remporté en juillet 2024 le Groupe IV à Luanda, en Angola. Seydina André a notamment brillé avec une victoire clé face au Nigéria (6-1, 6-4).



Les Lions, qui ont montré une belle cohésion sur l’ensemble du tournoi, visent désormais leur montée vers des niveaux supérieurs dans le tennis mondial par équipes. Leur prochain défi sera déterminé lors du tirage au sort des play-offs du Groupe II.



SS/ac/APA