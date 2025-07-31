Mali : le Sénégal dément la disparition d’un bus à Kayes - adakar.com

Un autocar transportant 70 pèlerins sénégalais vers le Magal de Touba reste introuvable depuis le 9 août dans la région de Kayes. Les autorités démentent toute û terroriste et évoquent des pannes techniques.



Il a été rapporté que depuis le 9 août 2025, les autorités sénégalaises et maliennes recherchent un autocar parti d’Abidjan avec environ 70 pèlerins sénégalais à bord, en route vers le Magal de Touba. Le véhicule se serait volatilisé dans la région de Kayes, au Mali, suscitant l’inquiétude des familles et des autorités.



Démentis officiels



Des spéculations sur une possible attaque terroriste près de Diéma ont rapidement circulé, poussant les autorités sénégalaises et maliennes à réagir fermement. En coordination, elles ont catégoriquement démenti ces allégations, précisant qu’aucun incident sécuritaire n’avait été signalé sur cet itinéraire. Le président de l’association des ressortissants sénégalais de Kayes a corroboré ces démentis, tout en révélant qu’aucune autorisation officielle n’avait été délivrée pour ce voyage.



Par ailleurs, plusieurs sources officielles et locales contactées par APA tant au Mali qu’au Sénégal ont déclaré ne pas être au courant de cet incident, ajoutant au flou qui entoure cette affaire.



Le Consulat général du Sénégal à Abidjan a apporté des éclaircissements sur les circonstances du voyage. Le chauffeur, Baye Lô, s’était présenté le 1er août pour obtenir les documents consulaires nécessaires, déclarant transporter 52 passagers pour un départ initialement prévu le 3 août.



Selon les informations consulaires, le parcours a été émaillé de multiples défaillances mécaniques : d’abord à Adjamé, puis à Yamoussoukro, et enfin sur le territoire malien. Ces pannes successives auraient contraint certains voyageurs à rentrer au Sénégal par d’autres moyens de transport.



Un responsable mouride, proche de l’organisation Khidmatoul Khadim, a également pris la parole pour démentir catégoriquement toute hypothèse d’agression ou de disparition liée à la violence. Il a exhorté la communauté à faire preuve de prudence dans le traitement de cette affaire délicate.



Cette disparition survient dans un environnement régional particulièrement instable. La région de Kayes garde en mémoire l’agression de ressortissants nigériens en 2021, lors de leur participation à la Fiara au Sénégal, par des hommes armés non identifiés. Plus récemment, les attaques du 1er juillet 2025, revendiquées par le JNIM, ont intensifié les tensions. En réaction à l’implication présumée de civils dans la lutte antiterroriste, ce groupe jihadiste a menacé d’instaurer un embargo dans la zone.



Face à ces défis sécuritaires, le Sénégal a considérablement renforcé la surveillance de sa frontière avec le Mali, intensifiant les contrôles des flux migratoires pour garantir la sécurité de ses ressortissants dans leurs déplacements transfrontaliers.



