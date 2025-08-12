Moda Thioune alias Ibrahima Khalil Thiam de la série "Baabel" arrêté pour plusieurs délits - adakar.com

Moda Thioune alias Ibrahima Khalil Thiam de la série "Baabel" arrêté pour plusieurs délits Publié le mardi 12 aout 2025

L’acteur Moda Thioune, connu sous le nom d’Ibrahima Khalil Thiam dans la série télévisée Baabel, a été interpellé ce dimanche par les forces de l’ordre. Selon le journal L’Observateur, il est poursuivi pour refus d’obtempérer, délit de fuite, mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que pour conduite sans pièces administratives.



Les faits remontent à un contrôle routier lors duquel l’acteur, circulant sans les documents requis pour son véhicule, a refusé de coopérer. Il a ensuite pris la fuite, avant de tenter à nouveau d’échapper à la police. Sa cavale s’est terminée lorsqu’il s’est enlisé dans une rue.

