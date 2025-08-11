Météo : ANACIM prévoit des fortes pluies sur Dakar ce lundi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Météo : ANACIM prévoit des fortes pluies sur Dakar ce lundi Publié le lundi 11 aout 2025 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

L`ANACIM

Tweet

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) annonce des pluies modérées à fortes ce lundi 11 août 2025 sur Dakar et ses environs, accompagnées de risques d’orages.

L’ANACIM a publié un bulletin météo pour la journée du lundi 11 août, signalant un temps couvert avec des pluies modérées à fortes attendues sur la région de Dakar. Selon les prévisions, ces précipitations pourraient s’accompagner d’orages localisés et de vents modérés, rendant la vigilance nécessaire pour les populations urbaines.

Les températures à Dakar oscilleront entre 27°C et 28°C, avec un ressenti pouvant atteindre 39°C sous les éclaircies. La météo restera instable principalement en fin de journée, avec un risque accru de pluies fortes en soirée et la nuit. Les vents souffleront du sud-est à une vitesse moyenne de 15 à 35 km/h.

Sur l’ensemble du territoire national, des épisodes pluvieux sont également prévus dans les régions Est, Sud et Centre, avec des orages signalés principalement dans les zones de Matam, Kédougou, Ziguinchor et Kolda. Cette situation s’inscrit dans une période d’hivernage où les pluies sont généralement abondantes et parfois intenses.

L’ANACIM recommande ainsi aux habitants de Dakar et des environs de prendre les précautions nécessaires, notamment en raison des risques de coulées de boue et d’inondations dans les zones vulnérables. Les autorités locales sont invitées à rester vigilantes face à cette situation météorologique instable.

Ainsi, la population de Dakar doit s’attendre à une journée humide et orageuse, marquant une nouvelle phase active de l’hivernage 2025.



ZHM/Sf/ac/APA

Commentaires



