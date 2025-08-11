Le ministre malien Mahamadou Koné à Touba pour le Grand Magal - adakar.com

Le ministre malien Mahamadou Koné à Touba pour le Grand Magal

Le 13 août 2025, Touba célèbre la 130e édition du Grand Magal, avec la présence exceptionnelle du ministre malien des Affaires religieuses, Dr Mahamadou Koné, renforçant les liens religieux entre Mali et Sénégal.



La 130e édition du Grand Magal se tiendra mercredi 13 août à Touba, ville sainte, située dans la région de Diourbel (centre) pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, l’une des confréries les plus influentes du pays.



Cette année, l’événement sera marqué par la participation exceptionnelle du ministre malien des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou Koné. Invité personnellement par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, il prendra part aux célébrations, soulignant ainsi la solidité des liens religieux et culturels entre le Mali et le Sénégal.



Le Grand Magal est un moment fort de dévotion et de fraternité, rassemblant des millions de fidèles venus du Sénégal et d’ailleurs. La présence du ministre malien illustre l’importance du dialogue interreligieux et la coopération entre ces deux pays voisins.



