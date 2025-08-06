CHAN 2025: le Congo obtient le nul face au Soudan, le Sénégal bat le Nigeria - adakar.com

CHAN 2025: le Congo obtient le nul face au Soudan, le Sénégal bat le Nigeria
Publié le mercredi 6 aout 2025 | RFI

CHAN 2025: le Congo obtient le nul face au Soudan, le Sénégal bat le Nigeria

Pour leur première sortie dans le groupe D ce mardi 5 août, le Congo à fait match nul face au Soudan (1-1). Le Sénégal a battu le Nigéria avec un but de Christian Gomis en seconde période (1-0).

Le Congo a effectué son entrée en lice au CHAN 2025 face au Soudan. Les Congolais avaient été éliminés lors de la phase de groupe en Algérie lors de la précédente édition. Face à eux, le Soudan, qui a de solides arguments pour aller loin dans la compétition, n'a pas ménagé son adversaire du jour. Les Soudanais, qui ont atteint les demi-finales à deux reprises en trois participations, ont ouvert le score en première période avec Musa Hussein Abas Ali après avoir largement dominé en attaque (29ᵉ).



Il a fallu attendre la fin de la rencontre pour voir les Congolais égaliser grâce à Ekongo Landou (86ᵉ). Dans les dernières minutes, le Congo s'est vu refuser un but pour une faute de main signalée par la VAR. Le Congo, qui espère dépasser le stade des quarts de finale, un objectif jamais atteint en cinq participations, devra hausser son niveau de jeu pour son prochain duel contre le Sénégal.



Champion en titre, le Sénégal entrait aussi en lice ce mardi 5 août face au Nigeria à Dar es Salaam en Tanzanie, pour une affiche supposée choc de la première journée. La sélection menée par Souleymane Diallo n’a pas vraiment eu l’occasion de briller en première période, souvent brouillonne dans la surface adversaire. Avec quatre tirs dont un cadré, les Lions qui comptent dans leur rang Oumar Ba, attaquant de l’US Gorée, sont rentrés aux vestiaires sans avoir réellement bousculé les Nigérians malgré leur intensité physique.



