Service public : Sonko met en garde ’les fonctionnaires milliardaires’
Publié le mardi 5 aout 2025  |  Senogo
Sénégal:
© aDakar.com par DR
Sénégal: Ousmane Sonko s`en prend à Bassirou Diomaye Faye dans un discours
Ce lundi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé l’Agenda national de transformation du service public, devant partenaires au développement, syndicats, société civile et secteur privé. Il a promis une administration intègre, affirmant : « Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. »

Dès l’entame, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de ce chantier pour le redressement économique et social du pays.
« Le service public est l’un des principaux piliers de notre plan de redressement. Il est aussi l’un de ses premiers bénéficiaires », a-t-il affirmé.

