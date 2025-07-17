Service public : Sonko met en garde ’les fonctionnaires milliardaires’ - adakar.com

Service public : Sonko met en garde 'les fonctionnaires milliardaires' Publié le mardi 5 aout 2025

Ce lundi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé l’Agenda national de transformation du service public, devant partenaires au développement, syndicats, société civile et secteur privé. Il a promis une administration intègre, affirmant : « Un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire. »



Dès l’entame, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de ce chantier pour le redressement économique et social du pays.

« Le service public est l’un des principaux piliers de notre plan de redressement. Il est aussi l’un de ses premiers bénéficiaires », a-t-il affirmé.



