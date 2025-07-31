Sénégal : Un nouvel accord de partenariat avec l’Allemagne - adakar.com

Sénégal : Un nouvel accord de partenariat avec l'Allemagne
Publié le jeudi 31 juillet 2025 | Agence de Presse Africaine

Sénégal : Un nouvel accord de partenariat avec l’Allemagne

Le nouvel accord de partenariat signé avec l’Allemagne devrait permette à Dakar de transformer durablement son secteur financier.

Le Sénégal a officiellement rejoint le projet régional « Transformation durable du secteur financier en Afrique de l’Ouest », une initiative du gouvernement allemand déjà mise en œuvre au Ghana, en Gambie et en Sierra Léone.

Cette adhésion s’est concrétisée par la signature d’un accord de partenariat entre la Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK) et la Direction de la microfinance et de l’inclusion financière (DMIF) du Sénégal.

La cérémonie de signature s’est tenue à Dakar en présence de l’ambassade d’Allemagne et des représentants du ministère sénégalais en charge de la microfinance.

Elle marque une avancée importante vers un secteur financier plus inclusif et durable, avec une attention particulière portée à l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Dans les premières phases de cette collaboration, les deux parties définiront conjointement les priorités d’intervention, en tenant compte des évolutions récentes dans le cadre légal et stratégique de la microfinance au Sénégal.

Ce partenariat vise à renforcer l’inclusion financière des populations vulnérables et à stimuler le développement économique local à travers un accompagnement ciblé des institutions financières et des dispositifs de financement communautaires.



