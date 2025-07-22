Sénégal: de nombreux réfugiés maliens et burkinabè affluent dans la région de Bakel - adakar.com

Sénégal: de nombreux réfugiés maliens et burkinabè affluent dans la région de Bakel Publié le mardi 22 juillet 2025 | RFI

© RFI par DR

Sénégal: de nombreux réfugiés maliens et burkinabè affluent dans la région de Bakel

Ils sont des centaines de Maliens et de Burkinabè à avoir fui leur pays respectif pour se réfugier dans le département de Bakel, à l’est du Sénégal, non loin de la frontière avec le Mali. Ces réfugiés disent avoir fui des exactions de l’armée burkinabè et leurs supplétifs, des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que celles de l’armée malienne. La plupart d’entre eux sont logés à Wouro Thierno où ils bénéficient d’une assistance locale. Sur place, ils racontent leur calvaire.

Avec notre correspondant, de retour de Bakel, Moussa Oumar Barry



Pour accueillir ces déplacés du Mali et du Burkina Faso qui ont fui les violences, les villageois de Wuro Thierno se sont organisés pour leur construire des cases en banco, avec des toits en paille. Oumar Boly est originaire d’un village situé à l’ouest du Burkina. Lors du massacre survenu dans son village, il était aux pâturages. À son retour, il a découvert que six membres de sa famille avaient été tués.



« Nous sommes partis à cause des violences. Un jour, il y a eu des massacres dans notre village. Dans notre famille, ils ont tué six personnes parmi lesquelles mes deux géniteurs. Les auteurs étaient habillés en tenue militaire. Il s’agit bien des VDP [Volontaires pour la défense de la patrie] parce qu’au Burkina, les VDP et les militaires font des patrouilles nuit et jour », affirme-t-il.



Ce sont ces mêmes raisons qui ont poussé Pathé Coumbel et sa famille à fuir. Ils viennent de la région de Kayes, au Mali. Par peur d’être tués, ils n’ont même pas eu le temps de préparer leur départ.



« Nous avions déjà préparé nos champs parce que nous sommes tous des cultivateurs. Nous avons vu qu’ils ont tué deux jeunes Sénégalais innocents que nous connaissions. Étant père de famille, je me suis dit ’’Face à cette situation, inutile de rester ici’’ », témoigne Pathé Coumbel



Dans ce village de Ndaharatou, dit Wourou Thierno au Sénégal, les habitants nous ont confié que depuis plusieurs semaines, le nombre de réfugiés qui viennent du Mali et Burkina a augmenté depuis la dégradation de la situation sécuritaire dans ces deux pays.