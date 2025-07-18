Vivo Energy Sénégal lance un programme de « Bourses d’Excellence » pour former la future génération du secteur des hydrocarbures - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Vivo Energy Sénégal lance un programme de « Bourses d’Excellence » pour former la future génération du secteur des hydrocarbures Publié le vendredi 18 juillet 2025 | Senogo

© Autre presse par DR

Analyses hydrocarbures dans les sols

Tweet

Vivo Energy Sénégal, en partenariat avec le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a lancé un programme de bourses d’excellence. Ce programme vise à former de jeunes talents dans le secteur des hydrocarbures. La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 17 juillet.



Un programme axé sur l’excellence et l’inclusion

Le programme de « Bourses d’Excellence » s’articule autour de trois piliers : l’excellence académique, le renforcement des compétences techniques et l’inclusion. Abdou Sow, directeur général de Vivo Energy Sénégal, a expliqué que ce programme est un investissement stratégique pour l’avenir du pays. Il a souligné l’importance de préparer les leaders de demain et de répondre aux besoins du secteur en ressources humaines qualifiées. Ce programme s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer les compétences locales dans le secteur pétrolier et gazier.

Commentaires



