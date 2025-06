La CEDEAO revoit à Lomé son mécanisme d’alerte précoce et de réponse pour la sécurité humaine - adakar.com

La CEDEAO revoit à Lomé son mécanisme d'alerte précoce et de réponse pour la sécurité humaine Publié le mercredi 4 juin 2025 | Xinhua

LOME, 3 juin (Xinhua) -- Un symposium sur la sécurité humaine et les mécanismes nationaux d'alerte précoce et de réponse en Afrique de l'Ouest s'est ouvert lundi à Lomé, capitale togolaise.



Organisée par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le cadre de la célébration de son 50e anniversaire, la rencontre de trois jours à Lomé est attendue pour produire une déclaration de stratégie régionale sur la sécurité humaine.



A cet effet, les experts venus des Etats membres font la revue des dix années de mise en œuvre du mécanisme d'Alerte précoce et de réponse rapide de la CEDEAO, et vont évaluer les instruments juridiques et réglementations.



Egalement, la rencontre de Lomé fixera de nouveaux seuils et objectifs pour les 10 prochaines années, en tirant leçon de la situation socio-politique et des défis sécuritaires qui secouent actuellement l'Afrique de l'Ouest.



Dans l'espace de la CEDEAO, le système d'alerte précoce couvre la gouvernance et droits de l'homme, la sécurité et l'extrémisme violent, la criminalité, la santé et l'environnement.



Damtien Larbli Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, indique qu'il s'agit d'un "solide cadre" de collecte de données et d'analyse qui a permis de suivre les menaces émergentes, d'identifier des tendances et de formuler rapidement des recommandations concrètes aux plus hautes instances dirigeantes du regroupement.



La CEDEAO comprend 12 Etats membres après le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso, trois Etats affectés par le terrorisme. Fin