Effondrement d'un immeuble à Touba: Serigne Mountakha débloque des millions Publié le mercredi 4 juin 2025 | Senego





Serigne Mountakha Mbacke, khalife général des mourides a débloqué 10 millions de francs CFA en soutien aux sept blessés et aux familles des onze personnes décédées dans l’effondrement d’un immeuble de trois étages en construction à Touba. Également, le propriétaire de l’immeuble, Mbaye Sarr, et ses collègues de la structure regroupant les hommes d’affaires mourides ont apporté une contribution de 36 500 000 F CFA. Au total, 46 500 000 F CFA ont été collectés.





À cet effet, chaque blessé va recevoir un million de francs CFA et chaque famille endeuillée sera indemnisée à hauteur de trois millions de francs CFA.



La répartition des fonds aux ayants droit a commencé ce mardi. Après Ndiosmone et Tattaguine, la délégation a fait face à la presse dans les locaux de la municipalité de Touba, en présence du maire Abdou Lahat Ka, Serigne Sidy Ahmed Mbacké, premier adjoint au maire, et des émissaires d’hommes d’affaires mourides dont Bara Gaye et un des fils de Mbaye Sarr. Sur place, certains membres des onze familles éplorées et de blessés ont reçu leur enveloppe, rapporte Seneweb