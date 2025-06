Sénégal-Mauritanie: un accord migratoire pour harmoniser les flux de populations entre les deux pays - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Sénégal-Mauritanie: un accord migratoire pour harmoniser les flux de populations entre les deux pays Publié le mercredi 4 juin 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Le FSA trace la voie d’une Afrique souveraine : le 32ᵉ Conseil d’Administration se tient à Dakar du 17 au 18 avril 2025

Tweet

Les ministres sénégalais et mauritanien des Affaires étrangères ont signé lundi 2 juin deux accords migratoires, l’un sur la lutte contre l’immigration clandestine, l’autre sur les conditions de séjours. Parmi les points très attendus : des mesures pour faciliter l’installation des Sénégalais en Mauritanie.



Le Sénégal et la Mauritanie se sont donc entendues pour permettre des flux de population plus harmonieux entre les deux pays. Pour tout séjour au-delà de trois mois, les Sénégalais comme les Mauritaniens ont désormais l’obligation de demander une carte de séjour. Mais cette carte pourra être accordée même en l’absence de contrat de travail ou de justificatif de revenu pour une durée d’un an. Ensuite, seulement, il faudra justifier de revenus pour la renouveler.