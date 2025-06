Construction et urbanisme : les matériaux de construction fléchissent de 0,6 % en avril - adakar.com

Construction et urbanisme : les matériaux de construction fléchissent de 0,6 % en avril Publié le mardi 3 juin 2025 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Construction et urbanisme : les matériaux de construction fléchissent de 0,6 % en avril

Bonne nouvelle pour les bâtisseurs ! Les prix des matériaux de construction ont reculé de 0,6 % en avril 2025, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Une tendance portée par la baisse des matériaux de base.



Au Sénégal, la tendance est (un peu) à la baisse sur les chantiers. En avril 2025, les prix des matériaux de construction ont reculé de 0,6 % par rapport à mars, selon les chiffres publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) à Dakar, a révélé le Financial Afrik le lundi 2 juin 2025.



Cette évolution est principalement due à la baisse des matériaux de base, dont les tarifs ont diminué de 1,0 % sur le mois. Il s’agit notamment du ciment, du fer à béton et des granulats, éléments cruciaux pour les travaux publics comme pour les constructions privées.



Cette légère baisse des prix pourrait offrir une bouffée d’air aux professionnels du bâtiment et encourager de nouveaux projets, dans un contexte où l’accessibilité au logement reste un enjeu national.



Toutefois, les analystes soulignent qu’il s’agit d’une fluctuation modérée et qu’il faudra observer les tendances des mois à venir pour confirmer un éventuel repli durable des coûts dans le secteur.



Les prochains rapports de l’ANSD pourraient éclairer les perspectives du second semestre, notamment en lien avec les grands chantiers d’infrastructures et les dynamiques régionales.





KONE M.