Diplomatie active : Yacine Fall renforce les liens entre Dakar et Nouakchott

Yacine Fall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères

La ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, a entamé, ce lundi 02 juin 2025, une mission diplomatique en Mauritanie, illustrant la volonté de Dakar de consolider un partenariat stratégique avec son voisin du Nord, apprend -t- on de Apa.



Accueillie à Nouakchott par son homologue mauritanien, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug, la cheffe de la diplomatie sénégalaise engage une série d’échanges de haut niveau destinés à raffermir les relations bilatérales, dans un contexte marqué par des enjeux géopolitiques et économiques majeurs.



Cette visite intervient quelques semaines après l’élection de Sidi Ould Tah à la tête de la Banque africaine de développement (BAD), face au candidat sénégalais Amadou Hott, un épisode diplomatique sensible que les deux pays semblent désireux de dépasser pour mieux avancer ensemble.



Au menu des discussions : accords de coopération dans des secteurs clés tels que l’énergie, la pêche, la sécurité transfrontalière ou encore l’exploitation commune des ressources naturelles. Cette démarche s’inscrit dans la dynamique de convergence observée récemment, notamment avec la visite conjointe des présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Ould Ghazouani sur la plateforme gazière Grand Tortue Ahmeyim (GTA), symbole de l’interdépendance énergétique entre les deux États.



Yacine Fall, figure montante de la diplomatie ouest-africaine, entend faire de cette mission un jalon fort pour la stabilité régionale, l’intégration économique et la solidarité stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie.





KONE M.

