News Politique Article Politique Côte d’Ivoire : Ousmane Sonko entame une visite officielle de trois jours Publié le vendredi 30 mai 2025 | Senogo

Installation du Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye

Dakar, le 17 août 2024 - Le Premier ministre Ousmane Sonko a installé officiellement le Comité de commémoration du 80ᵉ anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye présidé par le Professeur Mamadou Diouf. Tweet

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, entame ce jeudi 29 mai une visite de travail et d’amitié de trois jours en République de Côte d’Ivoire. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Abidjan, deux capitales unies par des liens historiques, culturels et économiques.



À son arrivée à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, M. Sonko sera accueilli avec les honneurs par son homologue ivoirien, le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Plusieurs membres du gouvernement ivoirien ainsi que des représentants de la communauté sénégalaise sont également attendus pour saluer le chef du gouvernement sénégalais.