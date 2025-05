Sénégal: «conforter la démocratie», objectif du dialogue national ouvert à Dakar jusqu’au 4 juin - adakar.com

Publié le vendredi 30 mai 2025 | RFI

Au Sénégal, partis politiques, et représentants de la société civile débattent pendant une semaine sur des mesures à prendre pour consolider la démocratie. Jusqu’au 4 juin, 800 participants sont réunis pour un grand dialogue national sur le système politique sénégalais. Parmi les thèmes abordés : la rationalisation des partis politiques ou encore la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle pour plus d'indépendance.



Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé l’importance de ces rencontres pour « renforcer les acquis démocratiques » et s'est engagé à respecter les droits de l'opposition. « Mon rôle en tant que garant de l'unité nationale est de tendre la main à toutes et à tous pour rassurer, rassembler, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix » a-t-il déclaré à l'ouverture des travaux.