Sénégal: ouverture d'un dialogue national axé sur les réformes politiques Publié le mercredi 28 mai 2025 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: ouverture d`un dialogue national axé sur les réformes politiques

Au Sénégal, c’est ce 28 mai que s’ouvrent les journées du dialogue national axé, cette année, sur la réforme du système politique. Jusqu’au 4 juin, les partis politiques sénégalais et tous les acteurs de la société civile intéressés vont plancher sur l’amélioration du système électoral et de la vie politique en général.



Comment améliorer l’organisation des élections au Sénégal ? Faut-il inscrire automatiquement tous les citoyens de plus de 18 ans au fichier électoral ? Prévoir un bulletin unique, ouvrir le vote aux détenus ou encore réduire le nombre de partis politiques et rendre plus transparent leur financement ? Voilà quelques-unes des grandes questions auxquelles les participants aux journées du dialogue national vont être invités à réfléchir pendant une semaine à partir de ce 28 mai.