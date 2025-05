1975, naissance de la Cédéao: l’unité dans la rivalité - adakar.com

1975, naissance de la Cédéao: l'unité dans la rivalité Publié le mercredi 28 mai 2025 | RFI

La CEDEAO

L’histoire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) est celle d’une entente régionale qu’il a fallu construire lentement, de méfiances entre voisins qu’il a fallu apprendre à dépasser. Une histoire qui, au début des années 1970, a donné lieu à une véritable « course à l’intégration » dans laquelle pays francophones et Nigeria ont porté deux projets rivaux. Une histoire méconnue, où se mêlent ambitions de puissance et visions d’avenir… Récit des années qui ont conduit à la naissance de la Cédéao le 28 mai 1975.



Faire région, avancer ensemble ? À la fin des années 1960, on en parle beaucoup en Afrique de l’Ouest, mais les États peinent à trouver la bonne formule. Il faudra, pour réaliser des progrès décisifs, de puissantes forces géopolitiques concurrentes… ainsi que la vision et la persévérance de quelques hommes.



Les hommes ? L’un d’entre eux a marqué l’histoire : le Nigérian Adebayo Adedeji. Un brillant universitaire, professeur d’économie et d’administration publique à l’âge de 36 ans. Le voici à Monrovia, où le président William Tubman vient d’ouvrir un séminaire « Inter-africain » sur l’intégration régionale. La rencontre a lieu du 1er au 8 novembre 1969.