Sénégal : Sadio Mané absent contre l'Irlande et l'Angleterre Publié le mardi 27 mai 2025 | Agence de Presse Africaine

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé mardi 27 mai une liste de 26 joueurs pour les matchs amicaux de football de juin contre l’Irlande et l’Angleterre, marquée par l’absence intrigante de Sadio Mané pour « raisons personnelles ».



C’est la première fois que Sadio Mané, l’attaquant vedette des Lions, manque une convocation pour un motif non médical depuis la Coupe du monde 2022. Interrogé par la presse, Pape Thiaw a déclaré que « c’est une décision personnelle qui lui appartient. En tant que sélectionneur, je respecte ce choix. » L’entraîneur n’a pas souhaité s’étendre sur les raisons de cette absence, alors que Mané réalise une saison convaincante avec Al Nassr en Arabie saoudite, où il a encore marqué lundi en championnat.



L’ancien international sénégalais, Pape Thiaw qui a succédé à Aliou Cissé il y a quelques mois, insiste sur la priorité donnée au collectif : « J’ai composé un groupe avec des joueurs disponibles, prêts à se battre avec fierté pour le maillot national ». Face aux questions insistantes des journalistes, il a ajouté qu’il « ne commente pas des décisions personnelles », laissant planer le doute sur une possible tension avec le double Ballon d’Or africain.



Lors de ses dernières apparitions en mars avec la sélection, Sadio Mané avait été la cible de critiques de certains supporters, jugeant son rendement en baisse par rapport à l’année 2022, lorsqu’il avait conduit le Sénégal à son premier sacre continental au Cameroun. Cette performance lui avait valu la deuxième place au Ballon d’Or mondial derrière Karim Benzema et la place de meilleur joueur africain de l’année.



Pour les rencontres amicales de prestige contre l’Irlande (6 juin à Dublin) et l’Angleterre (10 juin à Nottingham), le Sénégal comptera sur de nouvelles forces, à commencer par le milieu Mamadou Lamine Camara, vainqueur de la Coupe CAF avec la RS Berkane du Maroc, et Idrissa Gueye, attaquant du FC Metz, qu’il a rejoint après un passage par Génération Foot, en pleine lutte pour la montée en Ligue 1 française.



Par ailleurs, plusieurs cadres font leur retour après des blessures : Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Cheikh Tidiane Sabaly est également de retour. En revanche, Assane Diao, Habib Diallo et Ilay Camara, actuellement blessés, ne figurent pas dans la liste.



Ces deux matchs face à des adversaires de renom marquent une nouvelle étape pour les Lions, qui espèrent prendre leur revanche sur l’Angleterre, tombeuse du Sénégal (3-0) en huitième de finale du Mondial 2022 au Qatar.



Déjà qualifiée à la prochaine CAN au Maroc, la sélection sénégalaise est aussi pleinement engagée dans la course pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord, un rendez-vous qu’elle ne veut aucunement manquer après avoir participé aux deux précédentes éditions.



