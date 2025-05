Guinée-Bissau: le président sénégalais accueilli en grande pompe pour sa première visite d’État dans le pays - adakar.com

Guinée-Bissau: le président sénégalais accueilli en grande pompe pour sa première visite d'État dans le pays Publié le mardi 27 mai 2025 | RFI

Bassirou Diomaye Faye est arrivé lundi 26 mai à Bissau pour une visite d'État de 24 heures qui doit permettre de renforcer la coopération économique et sécuritaire entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Jamais encore depuis l'indépendance bissau-guinéenne en 1974 un président sénégalais n'avait effectué une visite de ce rang protocolaire - le plus élevé - dans le pays.



Arrivé lundi 26 mai pour la première visite d'État d'un président sénégalais en Guinée-Bissau depuis l'indépendance du pays en 1974, Bassirou Diomaye Faye a été reçu avec les honneurs militaires dans la capitale bissau-guinéenne, avant d'être chaleureusement salué par une foule rassemblée le long de la grande avenue menant au palais présidentiel.